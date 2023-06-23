Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Mie Instan Milik Salim (ICBP) Tebar Dividen Rp2,19 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |12:52 WIB
Emiten Mie Instan Milik Salim (ICBP) Tebar Dividen Rp2,19 Triliun
Indofood bagikan dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Emiten Mie Instan milik Grup Salim PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) membagikan dividen tunai sebesar Rp2,19 triliun. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat (23/6/2023).

Mengacu jumlah saham yang beredar sebanyak 11,66 miliar, maka dividen per share (DPS) perseroan mencapai Rp188 per saham.

Dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2022 yang ditetapkan sebesar Rp4,58 triliun. Dengan demikian maka dividend payout ratio (DPR) ICBP sebesar 47,79%.

Selain sebagai dividen, ICBP juga mengalokasikan Rp5 miliar dari laba bersih sebagai cadangan, sedangkan sisanya masuk menjadi modal alias dibukukan sebagai laba ditahan.

Sebagai informasi, laba ICBP tahun 2022 turun 28,31% year-on-year (yoy) dibandingkan 2021 senilai Rp6,39 triliun. Kondisi ini terjadi saat pendapatan perseroan meningkat 14,07% yoy di angka Rp64,79 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp56,80 triliun.

Berdasarkan produknya, penjualan mi instan menjadi kontributor utama sisi topline ICBP dengan sebesar Rp47,47 triliun.

Halaman:
1 2
