Libur Panjang, AP II Prediksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 3,6 Juta Orang

JAKARTA - PT Angkasa Pura II memprediksi jumlah penumpang pesawat 20 bandara kelolaanya mencapai 3,6 juta penumpang pada libur sekolah dan libur Idul Adha 2023.

Mengingat libur Idul Adha tahun ini pemerintah Indonesia memberikan cuti bersama pada 28 dan 30 Juni 2023.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan angka 3,6 juta tersebut dihasilkan dari pergerakan penumpang sepekan sebelum Idul Adha 2023 dan setelah Idul Adha 2023.

Awalludin merincikan pada sepekan sebelum Idul Adha jumlah penumpang mencapai 1.702.091 penumpang dengan penumpang terbanyak terjadi di tanggal 28 Juni 2023 yang mencapai 256.383 penumpang.

Kemudian, Awalludin mengatakan pada sepekan setelah Idul Adha 2023, yaitu 30 Juni hingga 6 Juli pergerakan penumpang mencapai 1.673.527 penumpang dengan pergerakan terbanyak terjadi pada 30 Juni 2023 dengan pergerakan 252.595 penumpang.

"Jadi periode keberangkatan dan kedatangan itu di periode libur panjang ini 3,3 juta," kata Awalludin, Jumat (23/6/2023).