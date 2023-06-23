Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Citra Buana (CBPE) hingga Multifiling Mitra (MFMI) Bagi Dividen, Catat Tanggalnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:48 WIB
Citra Buana (CBPE) hingga Multifiling Mitra (MFMI) Bagi Dividen, Catat Tanggalnya
CBPE dan MFMI bakal bagikan dividen (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) dan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI) akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022. CBPE membagikan dividen sebesar Rp1,35 miliar sedangkan MFMI sebesar Rp20,45 miliar.

“Telah disetujui bahwa perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp1 per saham,” tulis manajemen CBPE dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (23/6/2023).

Sepanjang tahun 2022 lalu, MFMI membukukan laba sebesar Rp24,04 miliar, turun dari tahun 2021 yang sebesar Rp25,16 miliar. Sementara itu, pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp157,64 miliar, naik dari tahun 2021 yang sebesar Rp144,51 miliar.

Secara rinci, pendapatan segmen jasa manajemen arsip tercatat sebesar Rp131,71 miliar, segmen jasa penyimpanan surat berharga mencatatkan pendapatan sebesar Rp7,59 miliar, pendapatan jasa manajemen data komputer tercatat sebesar Rp4,97 miliar, jasa manajemen fasilitas tercatat sebesar Rp3,72 miliar, jasa manajemen alih media mencatatkan pendapatan sebesar Rp3,07 miliar, dan jasa lainnya tercatat sebesar Rp6,57 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174556/ihsg_menguat-9vQ5_large.jpg
IHSG Diprediksi Tembus 8.170 Pekan Depan, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174610/ihsg-3c0o_large.jpg
11 Perusahaan Siap Go Public, BEI Singgung Kualitas IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174549/ihsg_menguat-6KF3_large.jpg
Investor Asing Jual Saham Rp3,1 Triliun, BBRI hingga BBCA Dilepas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3173916/ihsg_menguat-OXas_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.070, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173690/mahasiswa-vbYa_large.jpg
Perluas Akses Edukasi Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Resmikan GI BEI Syariah Universitas Paramadina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173657/ihsg_menguat-H5eh_large.jpg
IHSG Awal Oktober 2025 Dibuka Menguat ke 8.069
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement