Citra Buana (CBPE) hingga Multifiling Mitra (MFMI) Bagi Dividen, Catat Tanggalnya

JAKARTA - PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) dan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI) akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022. CBPE membagikan dividen sebesar Rp1,35 miliar sedangkan MFMI sebesar Rp20,45 miliar.

“Telah disetujui bahwa perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp1 per saham,” tulis manajemen CBPE dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (23/6/2023).

Sepanjang tahun 2022 lalu, MFMI membukukan laba sebesar Rp24,04 miliar, turun dari tahun 2021 yang sebesar Rp25,16 miliar. Sementara itu, pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp157,64 miliar, naik dari tahun 2021 yang sebesar Rp144,51 miliar.

Secara rinci, pendapatan segmen jasa manajemen arsip tercatat sebesar Rp131,71 miliar, segmen jasa penyimpanan surat berharga mencatatkan pendapatan sebesar Rp7,59 miliar, pendapatan jasa manajemen data komputer tercatat sebesar Rp4,97 miliar, jasa manajemen fasilitas tercatat sebesar Rp3,72 miliar, jasa manajemen alih media mencatatkan pendapatan sebesar Rp3,07 miliar, dan jasa lainnya tercatat sebesar Rp6,57 miliar.