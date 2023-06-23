Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.639 Jelang Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:17 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.639 Jelang Akhir Pekan
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Akhir pekan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah 12,52 poin atau 0,19% ke level 6.639,73.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Jumat (23/6/2023), terdapat 168 saham menguat, 358 saham melemah dan 213 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,6 triliun dari 18,1 miliar saham yang diperdagangkan.

 BACA JUGA:

Indeks LQ45 melemah 0,17% ke 942,722, indeks JII menguat 0,32% ke 544,103, indeks IDX30 turun 0,21% ke 489,849 dan indeks MNC36 melemah 0,14% ke 359,162.

Indeks sektoral mayoritas melemah yakni sektor energi 0,72%, industri 0,61%, siklikal 0,49%, kesehatan 0,03%, keuangan 0,8%, properti 0,42%, teknologi 1,13%, infrastruktur 0,23%, transportasi 0,63%. Sementara indeks yang menguat ada bahan baku 0,72% dan non siklikal 0,33%.

 BACA JUGA:

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) naik 9,20% di Rp95, PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) naik 9,09% di Rp108 dan PT Jaya Swarasa Agung Tbk (TAYS) menguat 9,09% di Rp64.

 

