HOME FINANCE MARKET UPDATE

BTN Syariah Raih Penghargaan Internasional The Best Islamic Project Finance House 2023

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |20:08 WIB
BTN Syariah Raih Penghargaan Internasional <i>The Best Islamic Project Finance House</i> 2023
BTN Syariah raih penghargaan. (Foto: BTN)
A
A
A

DUBAI - Rekam jejak Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) dalam memberikan pembiayaan di sektor perumahan sukses meraih penghargaan internasional The Best Islamic Project Finance House 2023.

Penghargaan tersebut diraih di ajang Euromoney Awards or Excellence 2023 di Dubai.

 BACA JUGA:

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh Euromoney kepada BTN Syariah. Apresiasi positif tersebut menjadi angin segar bagi BTN Syariah di tengah upaya perseroan terus menyalurkan pembiayaan di sektor perumahan.

“Kami akan terus memacu kinerja dan pelayanan BTN Syariah sehingga dapat lebih banyak memberikan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat Indonesia khususnya dalam membantu mereka memiliki rumah melalui skema syariah, termasuk para milenial,” ujar Hirwandi usai menerima penghargaan di Dubai, Rabu, 21 Juni 2023.

 BACA JUGA:

Menurut Hirwandi, penghargaan yang diberikan oleh lembaga internasional seperti Euromoney, dikarenakan peran BTN Syariah yang sangat signifikan dalam pembiayaan perumahan berbasis syariah di Indonesia.

BTN Syariah, lanjutnya, memberikan pembiayaan perumahan dari hulu ke hilir. Mulai dari pembiayaan pemilikan rumah (KPR) bagi seluruh kalangan seperti kaum milenial, kelas menengah, hingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hirwandi melanjutkan, fasilitas khusus yang disediakan BTN Syariah bagi milenial untuk memiliki rumah yakni BTN HITS (Hijrah to Syariah). Layanan KPR Unit Usaha Syariah (UUS) BTN juga menggunakan skema Musyarakah Mutanaqisah.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
