Harga Emas Berjangka Merosot Terdorong Dolar AS

JAKARTA - Harga emas berjangka merosot lagi pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), memperpanjang kerugian untuk hari ketiga berturut-turut tertekan oleh dolar AS yang lebih kuat setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mendukung lebih banyak kenaikan suku bunga AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, terperosok 21,20 dolar AS atau 1,09 persen menjadi ditutup pada 1.923,70 dolar AS per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di 1.945,10 dolar AS dan terendah di 1.922,60 dolar AS.

Emas berjangka jatuh 2,80 dolar AS atau 0,14% menjadi 1.944,90 dolar AS pada Rabu (21/6/2023), setelah anjlok 23,50 dolar AS atau 1,19% menjadi 1.947,70 dolar AS pada Selasa (20/6/2023), dan naik 0,50 dolar AS atau 0,03% menjadi 1.971,20 dolar AS pada Jumat (16/6/2023).

Bursa Comex ditutup pada Senin (19/6/2023) untuk hari libur publik.

Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang pada Kamis (22/6/2023) setelah ketua Fed mendukung lebih banyak kenaikan suku bunga AS meskipun pada "kecepatan yang hati-hati" dan karena serentetan kenaikan suku bunga oleh beberapa bank sentral memicu kekhawatiran atas prospek pertumbuhan global.