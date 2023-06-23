Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Minyak Mentah Anjlok 4%, Harganya di Bawah USD69/Barel

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:16 WIB
Minyak Mentah Anjlok 4%, Harganya di Bawah USD69/Barel
Harga minyak dunia naik hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak mentah berjangka anjlok pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena tindakan atau sinyal pengetatan moneter dari beberapa bank sentral utama memicu kekhawatiran tentang ekonomi dan permintaan bahan bakar yang melebihi dukungan dari penurunan mengejutkan pasokan minyak AS.

Dikutip Antara, Jumat (23/6/2023) Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus terpangkas 3,02 dolar AS atau 4,16%, menjadi menetap di 69,51 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus merosot 2,98 dolar AS atau 3,86%, menjadi ditutup pada 74,14 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak WTI mundur di bawah level 70 dolar AS per barel karena para pedagang fokus pada kekhawatiran kenaikan suku bunga dan mengabaikan laporan persediaan minyak bullish oleh Badan Informasi Energi AS (EIA), kata Vladimir Zernov, analis pemasok informasi pasar FX Empire.

Bank-bank sentral di Inggris dan Norwegia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada Kamis (22/6/2023), lebih tinggi dari perkiraan konsensus sebesar 25 basis poin, yang mengurangi prospek pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/320/3113592/minyakita-B1Lp_large.jpg
Harga Minyakita Naik Dekati Rp18.000, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065528/transaksi-kontrak-minyak-mentah-naik-hingga-357-icADqQImvf.jpg
Transaksi Kontrak Minyak Mentah Naik hingga 357%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/320/3040070/kebocoran-pipa-minyak-di-blok-rokan-sudah-diatasi-4YvmaZkCcY.jpg
Kebocoran Pipa Minyak di Blok Rokan Sudah Diatasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/320/3027428/harga-minyakita-naik-jadi-rp15-700-per-liter-btKRBsblwY.jpg
Harga MinyaKita Naik Jadi Rp15.700 per liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/320/3023943/harga-minyakita-naik-jadi-rp15-500-per-liter-LxySgblzp4.jpg
Harga Minyakita Naik Jadi Rp15.500 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022594/400-ton-minyak-tumpah-di-pantai-singapura-airnya-langsung-hitam-vJOc02jdCL.jpg
400 Ton Minyak Tumpah di Pantai Singapura, Airnya Langsung Hitam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement