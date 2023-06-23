Elon Musk vs Mark Zuckerberg Siap Gelut di Atas Ring, Menang Siapa?

JAKARTA - Dua miliarder teknologi paling terkenal di dunia, Elon Musk dan Mark Zuckerberg, sepakat baku pukul di dalam arena tarung.

Pada awal mulanya, Elon Musk mengunggah cuitan pada akun Twitter-nya bahwa dia “siap berkelahi dalam ring“ dengan Zuckerberg.

Mark Zuckerberg, bos Meta perusahaan pengelola Facebook dan Instagram , kemudian mengunggah tangkapan layar dari cuitan Musk dengan pesan tertulis “kirimkan lokasinya“.

“Kisah ini terlihat jelas,“ kata juru bicara Meta dikutip BBC Indonesia, Jumat (23/6/2023).

Musk membalas pesan Zuckerberg dengan mengatakan: “Vegas Octagon“.

Octagon merupakan sebuah arena bertarung yang digunakan untuk kompetisi bela diri Ultimate Fighting Championship (UFC). UFC berbasis di Las Vegas, Nevada.

Musk, yang akan berusia 52 tahun bulan ini, menambah sensasi dengan mencuit: “Saya punya gerakan hebat yang saya namakan ‘The Walrus‘, di mana saya berbaring di atas lawanku dan tidak melakukan apa-apa," katanya.