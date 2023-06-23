Harga Emas Antam Terjun Bebas, Paling Murah Rp574.000

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) turun Rp10.000 menjadi Rp1.048.000 per gram pada perdagangan hari ini, Jumat (23/06/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangannya, buyback pun ikut turun Rp12.000 di level Rp928.000 per gram.

Mengutip dari laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp 574.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp 5.015.000, dan 10 gram Rp 9.975.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp 49,545,000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp 494.320.000 dan Rp 988.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.