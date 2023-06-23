Jokowi Siap Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut Ingatkan Pekerja KCIC

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada bulan Juli mendatang.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikutip, Jumat (22/6/2023).

"Presiden titip salam ke saudara-saudara sekalian, beliau akan naik kereta api ini nanti sebelum 28 Juli, mungkin satu minggu sebelumnya, nah saya pikir kita perlu siapkan lebih rapi lagi ini, saya titip kepada kita semua teman-teman yang kerja," katanya.

Oleh karena itu, dia meminta pihak pelaksana proyek itu untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan cepat. Sehingga saat dijajal oleh Jokowi sudah selesai dalam pekerjaan pembangunannya.

"Jadi saya titip kepada kita semua teman-teman yang bekerja supaya dirapikan supaya presiden kita pak Jokowi yamg berani memutuskan ini itu juga menjadi melihat hal yang baik," katanya.