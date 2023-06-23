Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Siap Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut Ingatkan Pekerja KCIC

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |09:52 WIB
Jokowi Siap Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut Ingatkan Pekerja KCIC
Presiden Jokowi (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada bulan Juli mendatang.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikutip, Jumat (22/6/2023).

"Presiden titip salam ke saudara-saudara sekalian, beliau akan naik kereta api ini nanti sebelum 28 Juli, mungkin satu minggu sebelumnya, nah saya pikir kita perlu siapkan lebih rapi lagi ini, saya titip kepada kita semua teman-teman yang kerja," katanya.

Oleh karena itu, dia meminta pihak pelaksana proyek itu untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan cepat. Sehingga saat dijajal oleh Jokowi sudah selesai dalam pekerjaan pembangunannya.

"Jadi saya titip kepada kita semua teman-teman yang bekerja supaya dirapikan supaya presiden kita pak Jokowi yamg berani memutuskan ini itu juga menjadi melihat hal yang baik," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164920/kereta_cepat_whoosh-qUzu_large.png
Bom Waktu Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164941/kereta_cepat_whoosh-WjIx_large.jpg
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun, Bisa Lunas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164930/whoosh-93xm_large.png
Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh bak Bom Waktu, KCIC Harus Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162787/kereta_cepat-ej7k_large.jpg
Prabowo Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Dikawal AHY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162488/ahy-5wVv_large.jpg
AHY: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Jadi Tugas Khusus Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157197/kereta_cepat_whoosh-Y7xa_large.jpg
KCIC Kembali Tangkap Pencuri Bantal Kereta Cepat Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement