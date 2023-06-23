Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

China Tertarik Investasi Sumber Daya Alam Milik Indonesia

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:12 WIB
China Tertarik Investasi Sumber Daya Alam Milik Indonesia
Investasi RI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi di Indonesia terus meningkat. Bahkan China melirik investasi ke daerah Indonesia.

Direktur Promosi Investasi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik, Kementerian Investasi Saribua Siahaan menyebutkan beberapa daerah di luar Pulau Jawa makin meningkat untuk berinvestasi.

"Dilakukan tidak di Ibukota tapi di kabupaten meningkatnya investasi dan berhasil bangkit pasca pandemi Covid-19 selesai," kata Saribua di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Menurutnya, tren investasi yang mengutamakan dampak (selain keuntungan) semakin meningkat. Apalagi dengan semakin banyak bencana alam karena dampak krisis iklim dan degradasi lingkungan, banyak investor yang tidak sekadar berharap mendapat keuntungan, tapi juga berharap investasi yang digelontorkan dapat menciptakan dampak baik.

"Investasi yang ramah sosial dan ramah lingkungan juga mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan secara global maupun regional. Berbagai aliansi atas inisiatif dunia bisnis juga berkomitmen untuk mencapai target net-zero carbon dalam menjalankan usahanya serta tren sisi pasar meningkatkan permintaan atas produk-produk yang berkelanjutan," katanya.

Halaman:
1 2
