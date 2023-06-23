Sistem Manajemen Keamanan Informasi, MNC Sekuritas Raih Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

MNC Sekuritas berhasil mendapatkan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 pada Senin (12/06/2023).

Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 merupakan bentuk implementasi standar khusus terstruktur untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang diakui secara internasional dan paling banyak digunakan secara global.

Sertifikasi ini dilakukan oleh auditor pihak ketiga yang independen dengan berlandaskan pendekatan berbasis risiko pada 3 (tiga) unsur utama, yaitu orang yang terlibat dalam proses pengamanan (people), proses yang terlibat dalam keamanan informasi (process), serta teknologi yang digunakan sebagai bagian dari teknikal kontrol untuk mendukung kebutuhan bisnis (technology).

Direktur Utama PT MNC Sekuritas Susy Meilina menjelaskan, sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2013 menunjukkan wujud komitmen MNC Sekuritas dalam melindungi keamanan informasi nasabah, termasuk diantaranya proses pembukaan rekening efek secara online melalui aplikasi MotionTrade.

“Kami berharap sertifikasi ini semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal bersama MNC Sekuritas,” katanya, Jumat (23/6/2023).