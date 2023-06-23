Harga Lengkap BBM Pertamina dari Aceh hingga Papua per 23 Juni 2023

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum per Kamis (1/6/2023).

Dari situs resmi perusahaan, Pertamina menurunkan harga ke empat jenis BBM nya yakni RON 92, Pertamax Turbo, Dexlite hingga Pertamina Dex.

Misalnya harga Pertamax, yang mengalami penurunan dari harga semula Rp13.300 per liter menjadi Rp12.400 per liter mulai 1 juni 2023 di Jakarta. Kemudian Pertamax Turbo, yang kini dijual harga Rp13.600 per liter dari harga sebelumnya Rp15.000 per liter.

Selanjutnya harga Dexlite yang turun Rp1.050 per liter dari harga sebelumnya Rp13.700 per liter menjadi Rp12.650 per liter. Lalu harga Pertamina Dex (Pertadex) yang kini dijual Rp 13.250 per liter dari harga sebelumnya Rp 14.600 per liter.

Sementara itu untuk harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) tidak ada perubahan. Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan harga solar tetap Rp 6.800 per liter.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," bunyi pengumuman resmi di website peusahaan.

Berikut rincian harga terbaru BBM di SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua per hari ini, Jumat (23/6/2023):

Aceh

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250