Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Dewa Eka Prayoga Lunasi Utang Rp7,7 Miliar Dibantu Mantan Istri Wiwin Supiyah!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:46 WIB
Kisah Dewa Eka Prayoga Lunasi Utang Rp7,7 Miliar Dibantu Mantan Istri Wiwin Supiyah!
Kisah Dewa Eka Prayoga Lunasi Utang Rp7,7 Miliar Dibantu Mantan Istri Wiwin Supiyah! (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Dewa Eka Prayoga lunasi utang Rp7,7 miliar dibantu mantan istri Wiwin Supiyah. Kabar mengejutkan tersebut datang dari pasangan yang satu ini.

Melalui akun Facebooknya, Wiwin Supiyah mengumumkan bahwa dirinya telah bercerai dengan Dewa Eka Prayoga setelah 11 tahun mengarungi hubungan rumah tangga. Kabarnya perceraian terjadi karena Dewa diam-diam telah menikah dengan wanita lain.

Padahal, kisah cinta Dewa dan Wiwin Supiyah memiliki perjalanan yang cukup inspiratif. Salah satunya kisah Dewa Eka Prayoga lunasi utang Rp7,7 miliar dibantu mantan istri Wiwin Supiyah.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (23/6/2023), kisah tersebut terjadi pada awal pernikahan Dewa dan istrinya. Saat itu, Dewa yang masih berusia 21 tahun dan memiliki bisnis sendiri menjadi korban penipuan investasi bodong hingga bisnisnya hancur lebur dan total kerugian yang ditanggung Dewa setidaknya mencapai Rp7,7 miliar.

Melihat sang suami bangkrut di awal pernikahan rupanya tak membuat Wiwin mundur. Meski di satu bulan pertama keduanya hampir memutuskan untuk berpisah, namun Wiwin berusaha untuk menguatkan Dewa.

Dewa pun kembali bangkit untuk membuka bisnis baru demi melunasi hutangnya yang mencapai miliaran tersebut. Saat itu, Dewa membuka usaha makanan dengan Wiwin sebagai tukang masaknya. Padahal saat itu Wiwin tengah hamil besar.

Dalam proses pelunasan hutangnya, Dewa juga sempat jatuh sakit. Badannnya kurus kering akibat penyakit Gullain Barre Syndrome (GBS). Penyakit ini menyerang sistem saraf yang menyebabkan tubuh penderitanya lumpuh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174910//putri_tanjung-Jhi0_large.JPG
Putri Tanjung Diisukan Cerai dengan Suaminya Usai Hapus Foto Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/330/3174309//ilustrasi-h4xP_large.jpg
Bolehkah Suami Minta Mahar Dikembalikan Jika Istri Minta Cerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/629/3173664//beddu-9kfB_large.jpg
Proses Cerai, Bedu Lega Sudah Jujur kepada Buah Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172510//ahmad-2Q5F_large.jpg
Ini Pekerjaan Ahmad Assegaf, Suami Tasya Farasya yang Diduga Tak Beri Nafkah Lahir Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/612/3170268//ahmad_assegaf-gucK_large.jpg
Profil Ahmad Assegaf, Suami Tasya Farasya yang Ternyata Miliki Gelar Habib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/330/3167150//talak-EyKF_large.jpg
Syarat dan Ketentuan Talak Ta‘liq dalam Islam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement