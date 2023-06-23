Kisah Dewa Eka Prayoga Lunasi Utang Rp7,7 Miliar Dibantu Mantan Istri Wiwin Supiyah!

JAKARTA - Kisah Dewa Eka Prayoga lunasi utang Rp7,7 miliar dibantu mantan istri Wiwin Supiyah. Kabar mengejutkan tersebut datang dari pasangan yang satu ini.

Melalui akun Facebooknya, Wiwin Supiyah mengumumkan bahwa dirinya telah bercerai dengan Dewa Eka Prayoga setelah 11 tahun mengarungi hubungan rumah tangga. Kabarnya perceraian terjadi karena Dewa diam-diam telah menikah dengan wanita lain.

Padahal, kisah cinta Dewa dan Wiwin Supiyah memiliki perjalanan yang cukup inspiratif. Salah satunya kisah Dewa Eka Prayoga lunasi utang Rp7,7 miliar dibantu mantan istri Wiwin Supiyah.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (23/6/2023), kisah tersebut terjadi pada awal pernikahan Dewa dan istrinya. Saat itu, Dewa yang masih berusia 21 tahun dan memiliki bisnis sendiri menjadi korban penipuan investasi bodong hingga bisnisnya hancur lebur dan total kerugian yang ditanggung Dewa setidaknya mencapai Rp7,7 miliar.

Melihat sang suami bangkrut di awal pernikahan rupanya tak membuat Wiwin mundur. Meski di satu bulan pertama keduanya hampir memutuskan untuk berpisah, namun Wiwin berusaha untuk menguatkan Dewa.

Dewa pun kembali bangkit untuk membuka bisnis baru demi melunasi hutangnya yang mencapai miliaran tersebut. Saat itu, Dewa membuka usaha makanan dengan Wiwin sebagai tukang masaknya. Padahal saat itu Wiwin tengah hamil besar.

Dalam proses pelunasan hutangnya, Dewa juga sempat jatuh sakit. Badannnya kurus kering akibat penyakit Gullain Barre Syndrome (GBS). Penyakit ini menyerang sistem saraf yang menyebabkan tubuh penderitanya lumpuh.