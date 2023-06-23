5 Negara Ini Terapkan Sistem Kerja 4 Hari Masuk dan 3 Hari Libur

5 Negara Ini Terapkan Sistem Kerja 4 Hari Masuk dan 3 Hari Libur. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Terdapat 5 negara terapkan sistem kerja 4 hari masuk dan 3 hari libur. Meski konsep libur ini terbilang baru, beberapa negara berhasil mengadopsinya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sebagian besar negara memiliki sistem libur 5 sampai 6 hari libur dalam seminggu. Tekanan dan kurangnya waktu istirahat membuat pekerja mudah stress dan tertekan.

Oleh sebab itu, lahirlah sistem libur 3 hari untuk menjaga keseimbangan kerja dan produktivitas.

BACA JUGA: 4 Fakta Sistem Kerja PNS Terbaru dari Jam hingga Bisa di Mana Saja

Berikut 5 negara ini terapkan sistem kerja 4 hari masuk dan 3 hari libur melansir World Population Review pada, Jumat (23/0/2023):

1. Jepang

Meski budaya Jepang sangat berorientasi pada pekerjaan, pemerintah Jepang berusaha menumbuhkan keseimbangan sosial. Salah satu caranya dengan membuat peraturan supaya perusahaan mengijinkan karyawan untuk kerja 4 hari dan 3 hari libur.

Microsoft Jepang sempat menguji kebijakan tersebut pada tahun 2019. Alhasil produktivitas karyawan meningkat 39,9%. Terhitung pada tahun 2022, sekitar 8,5% perusahaan Jepang sudah menerapkan konsep ini.

2. Islandia

Sekitar tahun 2015 sampai 2019, pemerintah Islandia menguji sistem kerja 4 hari dan 3 hari libur kepada 2500 pekerja. Sampel diambil dari berbagai bidang pekerjaan seperti kepolisian, sekolah, dan kantor walikota.

Penelitian tersebut sukses besar ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan keseimbangan hidup pekerja. Hingga saat ini sekitar 86% masyarakat Islandia menerapkan sistem kerja tersebut.

3. Belgia

Pemerintah Belgia memperkenankan pekerja mengambil libur 3 hari dan 4 hari kerja pada 2022. Peraturan berlaku sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang pada November 2022.

Total dalam satu minggu pekerja mendapat jatah 40 jam kerja. Beralih dari 8 jam per lima hari kerja, menjadi 10 jam per empat hari kerja. Sehingga mereka mendapatkan waktu istirahat lebih lama.