Sri Mulyani: Biaya untuk Hindari Bencana Perubahan Iklim Tembus USD2,4 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membahas mengenai prakiraan biaya bagi seluruh negara-negara berkembang dunia untuk menghindari terjadinya bencana perubahan iklim (climate change).

“Menurut Nick Stern - Amar Battachara diperlukan investasi senilai USD500 miliar -1 triliun (2019-2025) dan meningkat menjadi USD2,4 triliun hingga 2030," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Paris, Jumat (23/6/2023).

Dia menyebut, pasca pandemi nilai investasi yang diperlukan makin besar yaitu USD5,3 triliun. Untuk perspektif (perbandingan) PDB Indonesia saat ini sekitar USD1,24 triliun.

"Dari mana dana sebesar ini dapat diperoleh? Hari ini Presiden Prancis Emmanuel Macron membuka Pertemuan A New Global Financing Pact for Climate Change action. Perdana Menteri Barbados Mia Mottley yang negaranya mengalami dampak besar akibat perubahan iklim bicara dalam pembukaan acara," ungkap Sri.

Pertemuan ini membahas sumber dana untuk membiayai investasi di negara-negara berkembang dalam rangka menghindarkan dunia dari bencana perubahan Iklim.