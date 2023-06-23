Advertisement
HOT ISSUE

Tak Cuma Buat Bayar, QRIS Bisa untuk Transfer, Tarik dan Setor Tunai Mulai Agustus

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |11:33 WIB
Tak Cuma Buat Bayar, QRIS Bisa untuk Transfer, Tarik dan Setor Tunai Mulai Agustus
QRIS untuk tarik, setor tunai hingga transfer (Foto: Freepik)
JAKARTA – Fitur QRIS selama ini dikenal masyarakat sebagai alat transaksi nontunai. Bank Indonesia mengembangkan fitur Quick Response Code Indonesian Standard Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (QRIS TUNTAS).

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengungkapkan peluncuran fitur tersebut rencananya akan dilakukan pada Agustus 2023.

"Saat ini sudah ada 16 peserta yang siap piloting untuk fitur ini. Piloting sudah dilakukan sejak 2021 dan di 2022 sudah soft launching saat di Bali, mudah-mudahan di Agustus nanti bisa grand launching," ujar Filianingsih dilansir dari Antara, Jumat (23/6/2023).

Filianingsih mengatakan setidaknya terdapat tiga manfaat yang diharapkan dari fitur QRIS TUNTAS dalam meningkatkan kualitas layanan dari sistem pembayaran digital.

Pertama, optimalisasi sumber dana agar bisa dipakai bisa untuk berbagai kegiatan, tidak hanya simpanan tetapi menambah fungsi sebagai uang elektronik.

Manfaat kedua yakni meningkatkan interkoneksi dan interoperabilitas lantaran nantinya melalui fitur TUNTAS, QRIS bisa digunakan antara bank dengan bank, bank dengan non bank, maupun nonbank dengan nonbank.

