Sri Mulyani Bertemu Mantan Istri Bill Gates di Paris, Bahas Apa?

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |11:42 WIB
Sri Mulyani Bertemu Mantan Istri Bill Gates di Paris, Bahas Apa?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Bersama Mantan Istri Bill Gates (Foto: Instagram)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membagikan momen bertemu Melinda Gates saat mewakili Presiden Joko Widodo di agenda pertemuan KTT di Paris yang sudah berlangsung Kamis 22 Juni 2023.

“Pagi ini di Paris mendung dan hujan cukup deras. Saya hadir mewakili Presiden @jokowi pada pertemuan KTT Paris membahas New Global Financial Pact for Climate Agenda di Palais Brongniart Paris,” tulis Sri Mulyani dikutip melalui Instagram pribadinya @smindrawati, Jumat (23/6/2023).

Dia bercerita bahwa ketika kunjungan tersebut, dia bertemu dengan teman lamanya yaitu Melinda French Gates. Di mana Melinda merupakan mantan istri pendiri Microsoft, Bill Gates.

“Saya bertemu teman lama saya Melinda French Gates @melindafrenchgates mengobrol dan mengobrol. Pertemuan terakhir dengan Melinda sekitar 2 tahun lalu di Washington DC,” lanjutnya.

Selama pertemuan singkat itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa Melinda sempat menanyakan soal perkembangan Indonesia pasca pandemi Covid-19.

