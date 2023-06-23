Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau Naik LRT Jabodebek pada 12 Juli 2023, Berikut Link untuk Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |11:59 WIB
Mau Naik LRT Jabodebek pada 12 Juli 2023, Berikut Link untuk Daftarnya
LRT Jabodebek Rute Bekasi Timur-Dukuh Atas Beroperasi 12 Juli 2023. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Masyarakat sudah bisa naik LRT Jabodebek mulai 12 Juli 2023. Di mana salah satu rute yang dibuka adalah Bekasi Timur-Dukuh Atas.

Lantas bagaimana cara naik LRT Jabodebek yang beroperasi perdana tersebut?

Kepala Divisi LRT Jabodebek KAI Mochamad Purnomosidi mengatakan, pihaknya bakal mengundang beberapa kalangan masyarakat untuk menjajal moda transportasi tanpa awak pertama tersebut.

Namun demikian, pihaknya akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang akan di informasikan melalui media sosial resmi LRT.

Adapun kuota untuk masyarakat umum lewat pendaftaran di media sosial dibatasi perhari maksimal 150 orang perperjalanan. Sedangkan link pendaftarannya akan di informasikan lebih lanjut oleh pihak LRT di media sosial resmi miliknya.

"Jadi kalau mau naik itu harus daftar, karena kan kuotanya dibatasi, tap bisa kartu uang elektronik apapun, kalau pakai kartu KRL juga bisa karena sistem kita di generate dari KRL, dan di integrasikan dengan moda transportasi lainnya," pungkasnya, Jumat (21/6/2023).

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, Didiek Hartantyo mengatakan, selama soft launching masyarakat cukup membayar Rp1 atau 1 Rupiah untuk rute jauh Bekasi Timur-Dukuh Atas mulai 12 Juli-18 Agustus 2023.

"Progres LRT Jabodebek sudah mencapai 96% dan kita akan melakukan soft operation tanggal 12 Juli, nanti kita mengundang masyarakat, stakeholder, untuk mencoba LRT Jabodebek," ujar Didiek.

