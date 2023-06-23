Pembentukan Subholding Palm Co Bisa Perkuat Ketahanan Pangan RI

JAKARTA - Rencana pembentukan Sub Holding Palm Co PTPN bisa meningkatkan kemampuan pemerintah mengelola ketahanan pangan. Terutama memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, serta memperkuat program hilirisasi dari sektor perkebunan.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, sudah seharusnya Indonesia memiliki BUMN besar yang khusus mengelola minyak sawit. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih leluasa dalam mengeluarkan kebijakan saat terjadi gejolak harga.

BACA JUGA: Program Peremajaan Sawit Rakyat Akan Diterapkan Secara Nasional

Piter mengakui produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia relatif tinggi, sehingga masih menjadi penguasa ekspor minyak sawit mentah di dunia.

Namun, jelasnya, meski produksi tinggi, ancaman terjadinya kelangkaan minyak goreng dan produk turunannya di Indonesia bisa saja terjadi, seperti yang pernah terjadi sebelumnya dampak dari kenaikan harga CPO di luar negeri.

“Walaupun produksi CPO Indonesia tinggi, pengalaman lalu Indonesia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini terjadi karena harga CPO mahal di luar negeri, sehingga lebih menguntungkan untuk di ekspor ke luar negeri. Akibatnya, CPO di dalam negeri langka,” ujarnya, kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Namun, dia mengatakan Pemerintah sulit memaksa perusahaan swasta agar mengutamakan kebutuhan pasar dalam negeri, sedangkan selama ini, BUMN perkebunan tidak menguasai mayoritas produksi.