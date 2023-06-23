LRT Jabodebek Bakal Diteruskan Sampai ke Bogor, Berikut Penjelasan KAI

JAKARTA - Proyek LRT Jabodebek bakal berlanjut sampai ke Bogor. Di mana PT Kereta Api Indonesia (Persero) sedang menyelesaikan feasibility study (FS) untuk perluas pembangunan LRT hingga ke Bogor.

"Sedang membuat studi kelayakan di Kemnehub, sampai desain enginering," ujar Kepala Divisi LRT Jabodebek KAI Mochamad Purnomosidi, usai acara fun cycling LRT Jabodebek, Jumat (23/6/2023).

Purnomo menjelaskan, kemungkinan studi kelayakan itu bakal rampung 6 bulan ke depan. Lalu masuk tahap konstruksi sekitar 3-4 tahun, sehingga LRT ke Bogor dapat dipastikan baru bisa beroperasi setelah setelah tahun 2024.

"Sekarang kita masih fokus tahap 1, paling tidak kan 2-3 tahun (pembangunannya). Pasti over dari 2024 (bisa beroperasi)," lanjutnya.

Lebih lanjut, Purnomo menjelaskan rencana pengembangan rute LRT hingga ke Bogor dan juga Grogol telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 terkait pengoperasian LRT Jabodebek.

Lewat Perpres 49/2017 tersebut dijabarkan terdapat 6 lintasan pelayanan LRT Jabodebek. Tiga diantaranya target beroperasi Juli 2023, antara lain Cawang-Cibubur (Stasiun Harjamukti), Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur (Stasiun Jatimulya).