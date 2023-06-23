Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Sampai Bogor, Jadinya Kapan?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:28 WIB
LRT Jabodebek Sampai Bogor, Jadinya Kapan?
LRT Jabodebek Bakal Berlanjut Sampai ke Bogor. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - LRT Jabodebek bakal melaju sampai ke Bogor. Diprediksi pengerjaan proyek tersebut membutuhkan waktu 3-4 tahun.

Kepala Divisi LRT Jabodebek KAI Mochamad Purnomosidi mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan studi kelayakan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Prosesnya bakal rampung 6 bulan ke depan.

Setelah tahap tersebut, lanjut ke konstruksi yang diperkirakan membutuhkan waktu 3-4 tahun. Dengan demikian LRT ke Bogor dapat dipastikan baru bisa beroperasi setelah setelah tahun 2024.

"Sekarang kita masih fokus tahap 1, paling tidak kan 2-3 tahun (pembangunannya). Pasti over dari 2024 (bisa beroperasi)," ujarnya, Jumat (23/6/2023).

Purnomo menjelaskan, rencana pengembangan rute LRT hingga ke Bogor dan juga Grogol telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 terkait pengoperasian LRT Jabodebek.

Lewat Perpres 49/2017 tersebut dijabarkan terdapat 6 lintasan pelayanan LRT Jabodebek. Tiga di antaranya target beroperasi Juli 2023, antara lain Cawang-Cibubur (Stasiun Harjamukti), Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur (Stasiun Jatimulya).

Halaman: 1 2
1 2
