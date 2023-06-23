Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ke Paris, Sri Mulyani Dorong Investasi Swasta di Bidang Iklim

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:49 WIB
Ke Paris, Sri Mulyani Dorong Investasi Swasta di Bidang Iklim
Sri Mulyani. (Foto: MPI)
A
A
A

PARIS - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghadiri diskusi mengenai Private Capital Mobilization for Climate Investments di negara berkembang dalam Rangkaian Paris Summit 2023.

Acara ini mempertemukan para pimpinan bank pembangunan multilateral, pemimpin lembaga keuangan yang tergabung di GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), dan para pejabat pemerintah terkait.

 BACA JUGA:

Bertempat di Palais Brongniart, sebuah bangunan bersejarah nan monumental di jantung kota Paris.

Dahulu, di sinilah denyut aktivitas finansial di ibukota Prancis ini berpusat, termasuk bursa saham Paris Bourse yang kini bernama Euronext Paris.

 BACA JUGA:

"Dalam event ini, kami mendiskusikan berbagai model dan pendekatan yang paling efektif untuk menggerakkan investasi swasta pada bidang iklim, khususnya di negara berkembang," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Paris, Jumat (23/6/2023).

 

Halaman:
1 2
