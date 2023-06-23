INA dan Dubai Port World Siap Jadikan Belawan Pelabuhan Kelas Dunia

JAKARTA - Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia, atau Indonesia Investment Authority (INA) bersama Dubai Port World (DP World) membentuk konsorsium PT INA DPWorld Investment (INA DPWorld) yang bekerjasama dengan PT Prima Terminal Petikemas (PTP) yang merupakan cucu usaha dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo). Konsorsium ini akan mengembangkan pelabuhan laut Belawan, khususnya Belawan New Container Terminal.

Adapun perjanjian kerjasama pengembangan infrastruktur pelabuhan laut ini merupakan kelanjutan dari perjanjian induk yang telah ditandatangani oleh PTP dan INA DPWorld pada Agustus 2022 untuk mengelola Belawan New Container Terminal, serta merupakan salah satu bagian dari implementasi kesepakatan aliansi strategis antara INA dan DP World pada November 2021. Di mana nilai kerjasama pengembangan pelabuhan-pelabuhan laut di Indonesia dapat mencapai total USD7.5 miliar selama periode kerja sama/masa konsesi.

Duta Besar RI untuk UEA Husin Bagis mengatakan, KBRI Abu Dhabi akan terus menerus dan tidak kenal lelah dalam memfasilitasi berbagai peluang kerjasama dan investasi antara Indonesia dengan UEA. Di mana kerjasama proyek Belawan New Container Terminal menjadi salah satu contoh konkrit bagaimana semua pihak telah bekerja keras untuk dapat membawa proyek infrastruktur Indonesia ke kancah dunia internasional dan diminati oleh pemodal besar dunia.

“Kami berharap terminal ini dapat membawa manfaat besar bagi efisiensi biaya logistik nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia ke luar negeri serta Indonesia menjadi hub penting dalam jalur pelabuhan laut internasional,” ujarnya, Jumat (23/6/2023).

Belawan New Container Terminal berlokasi di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, terletak di Selat Malaka dan berada pada posisi yang sangat strategis sebagai salah satu rute pelayaran internasional tersibuk dan terpenting yang menghubungkan Asia dengan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Lokasi terminal ini terkoneksi dengan baik dengan kawasan industri sekitar pelabuhan, sehingga Belawan New Container Terminal dapat menjadi hub lalu lintas logistik dan maritim yang signifikan bagi Indonesia.