RI Punya Pabrik Motor Listrik di Cikarang, Produksi 250.000 Unit/Tahun

JAKARTA - Electrum yang merupakan perusahaan patungan (joint venture) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) resmi membuat pabrik motor listrik pertama di Zona E Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, Jawa Barat.

Peresmian tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Direktur/Presiden Unit Bisnis On-Demand Service Grup GoTo Catherine Hindra Sutjahyo, Direktur Utama Electrum Pandu Sjahrir, Managing Director Electrum Patrick Adhiatmadja, Direktur TBS Juli Oktarina.

BACA JUGA:

Pandu mengatakan pabrik ini merupakan upaya dari pihaknya bersama dengan GoTo untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang ramah lingkungan.

Pandu mengatakan bahwa pabrik dengan luas 3 hektare (ha) ini akan selesai dalam waktu 12-15 bulan kedepan. Di mana kapasitas produksi nya bisa mencapai 250.000 motor listrik per tahun.

"Di atas lahan 3 hektare ini kami akan bangun pabrik motor listrik. Awalnya kapasitas 250.000 motor listrik per tahun," katanya di Cikarang, Jumat (23/6/2023).

Adapun Pandu tidak memberikan berapa investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan pabrik motor listrik ini.

Dia mengatakan bahwa investasi ini akan porsi investasi 50% untuk GoTo dan 50% lainnya untuk Electrum.

BACA JUGA:

"Jadi porsinya 50%, 50%. Jadi kita akan bangun mulai dengan satu assembly line dengan kapasitas sampai 250rb/tahun kalau dibangun semua cukup untuk 4 assembly line, jadi cukup untuk 1 juta," katanya.