HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Tinjau Progres Jalan Tol Cisumdawu

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:28 WIB
Menko Airlangga Tinjau Progres Jalan Tol Cisumdawu
Menko Airlangga tinjau tol Cisumdawu (Foto: Kemenko Airlangga)
A
A
A

JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau progres pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) di Jawa Barat, Jumat (23/6/2023). Jalan tol tersebut nantinya juga akan menjadi penghubung menuju Bandara Kertajati yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah selesai dibangun.

“PSN salah satunya selain jalan tol juga ada 7 bendungan. Kemudian juga beberapa proyek lain termasuk pengembangan kawasan-kawasan. Pelabuhan patimban juga terus didorong, karena Jawa Barat ini, daerah Rebana ini, merupakan daerah industri otomotif dan sekaligus pertanian,” ungkap Menko Airlangga, Jumat (23/6/2023).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menko Airlangga yang juga didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melihat langsung perkembangan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang rencananya akan terbentang sepanjang 61,75 km serta akan menghubungkan Cileunyi menuju Dawuan, yang akan menjadi akses utama menuju Bandara Kertajati di Majalengka.

Selain mempercepat waktu tempuh menuju Bandara Kertajati menjadi hanya sekitar 1 jam, jalan tol yang telah selesai sebagian ini akan menjadi salah satu jalan tol dengan pemandangan yang indah dengan menyuguhkan panorama Gunung Tampomas dan Gunung Manglayang, serta memiliki keunikan lain yaitu sebagai jalan tol pertama yang memiliki Twin Tunnel.

Selain itu, Jalan Tol Cisumdawu juga telah menerapkan salah satu inovasi teknologi khusus dan canggih, yakni menggunakan Geofoam EPS dalam pembangunannya. Geofoam EPS memiliki bobot yang ringan sehingga mengurangi risiko longsor apabila digunakan untuk menangani lapisan tanah yang labil dan berair pada Seksi 5A, dibandingkan dengan penggunaan timbunan atau urukan tanah biasa.

Tak hanya Jalan Tol Cisumdawu, kesiapan pembangunan sarana dan prasarana penunjang seperti rest area juga turut ditinjau oleh Menko Airlangga dan rombongan. Menko Airlangga juga melakukan penanaman pohon secara simbolis guna mendukung Upaya Green PSN, di mana penanaman pohon ini akan dilaksanakan di seluruh proyek PSN.

