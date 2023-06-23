Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Sebut 2038 Penduduk RI Lebih Banyak yang Tua Dibanding Anak Muda

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:42 WIB
Erick Thohir Sebut 2038 Penduduk RI Lebih Banyak yang Tua Dibanding Anak Muda
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat 46% dari total penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun.

Namun, usia produktif itu diperkirakan tidak berlangsung lama lantaran umur orang semakin menua.

 BACA JUGA:

Bahkan, pada 2038 mendatang terjadi perubahan demografi, populasi Indonesia semakin menua dan kelompok muda-mudinya menyusut.

Erick menyebut Indonesia akan seperti Jepang nantinya, di mana mayoritas penduduk didominasi usia tua daripada anak-anak muda, jika tidak ada langkah mitigasi di awal.

 BACA JUGA:

"The latest data sekarang Indonesia 46 persen umurnya di bawah 30 tahun, so they need jobs dan umur muda ini bukan berarti terus muda, di 2038 kita akan berbalik seperti Jepang, lebih banyak yang tua dari yang muda," ujar Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

 

Halaman:
1 2
