HOME FINANCE HOT ISSUE

Rincian Harga Sapi dan Kambing Kurban 2023

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |21:03 WIB
Rincian Harga Sapi dan Kambing Kurban 2023
Hewan kurban. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rincian harga sapi dan kambing kurban 2023 perlu diketahui apalagi bagi Anda yang ingin berkurban.

Pasalnya, harga pangan, sapi hingga kambing hidup menjelang Hari Raya Idul Adha terpantau naik.

 BACA JUGA:

Kurban menjadi ibadah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan berkurban.

Berikut rincian harga sapi dan kambing kurban 2023 dilansir dari laman Baznas, Jumat (23/6/2023).

1. Kambing/Domba Premium

Bobot: 27-29 kg

Harga: Rp2,9 Juta

 BACA JUGA:

2. Domba/Kambing Platinum

Bobot: 30-33 kg

Harga: Rp3,3 Juta

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
