Rincian Harga Sapi dan Kambing Kurban 2023

JAKARTA - Rincian harga sapi dan kambing kurban 2023 perlu diketahui apalagi bagi Anda yang ingin berkurban.

Pasalnya, harga pangan, sapi hingga kambing hidup menjelang Hari Raya Idul Adha terpantau naik.

Kurban menjadi ibadah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan berkurban.

Berikut rincian harga sapi dan kambing kurban 2023 dilansir dari laman Baznas, Jumat (23/6/2023).

1. Kambing/Domba Premium

Bobot: 27-29 kg

Harga: Rp2,9 Juta

2. Domba/Kambing Platinum

Bobot: 30-33 kg

Harga: Rp3,3 Juta