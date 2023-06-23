Ternyata Segini Harga Sapi Limosin 1 Ton

JAKARTA - Ternyata segini harga sapi limosin 1 ton. Mendekati Hari Raya Idul Adha, banyak orang mulai mencari sapi dan kambing untuk hewan qurban.

Sapi dan kambing yang dicari pun tentunya yang sehat, berat dan memiliki banyak daging.

BACA JUGA:

Salah satu jenis sapi yang dicari saat menjelang Idul Adha yang memiliki harga fantastis untuk diqurbankan adalah sapi Limosin.

Pasalnya sapi jenis ini memiliki tubuh yang besar dan dagingnya banyak. Adapun berat sapi ini bahkan ada yang mencapai 1 ton.

BACA JUGA:

Menjadi sapi dengan harga yang fantastis, lantas berapa sebenarnya harga sapi Limosin yang beratnya mencapai 1 ton itu?

Berikut ini Okezone merangkum, Jumat (23/6/2023) harga sapi Limosin yang memiliki berat mencapai 1 ton dijual dengan harga yang beragam, mulai dari Rp20 juta - Rp70 juta. Adapun harga Rp20 juta - Rp21,5 juta untuk satu sapi Limosin jantan dewasa.