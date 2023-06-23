Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Pekerjaan Jeje Govinda Selain Ngeband? Ternyata Ini Sumber Kekayaannya

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:01 WIB
Apa Pekerjaan Jeje Govinda Selain Ngeband? Ternyata Ini Sumber Kekayaannya
Syahnaz dan Jeje. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pekerjaan suami Syahnaz Sadiqah selain ngeband menarik untuk diketahui.

Suami Syahnaz, Jeje Govinda yang merupakan seorang musisi dari band Govinda itu juga ikut menjadi sorotan publik lantaran kasus dugaan perselingkuhan istrinya.

 BACA JUGA:

Jeje Govinda merupakan seorang musisi yang berperan sebagai drummer di band Govinda.

Namanya saat ini tengah ikut menjadi sorotan masyarakat pasca resmi menikah dengan Syahnaz pada tahun 2018 lalu.

Pernikahan mewah yang diselenggarakan oleh Jeje dan Syahnaz digelar secara outdoor di Pine Hill, salah satu hutan pinus di kawasan Bandung.

 BACA JUGA:

Jeje dan Syahnaz dikaruniai anak kembar yang disapa Zayn dan Zuney, lahir pada 3 Januari 2020 lalu.

Tak berbeda dari kakaknya yang dijuluki Sultan Andara, Jeje dan Syahnaz juga terlihat terbiasa dengan gaya hidup mewah.

 

Halaman:
1 2
