HOME FINANCE HOT ISSUE

JPMorgan Bakal PHK 20 Bankir Ternama di Asia

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:07 WIB
JPMorgan Bakal PHK 20 Bankir Ternama di Asia
JPMorgan PHK 20 bankir (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Perbankan investasi asal Amerika Serikat JPMorgan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 bankir ternama di Asia. Hal tersebut dilakukan lantaran tidak adanya kesepakatan.

Melansir Bloomberg, Jumat (23/6/2023) pemangkasan yang dilakukan oleh Bank yang berbasis di New York, Amerika Serikat tersebut di seluruh wilayah berdampak pada sebagian besar pekerja junior tingkat analisis dan asosiasi di sejumlah sektor, seperti konsumen, kesehatan, dan pasar modal swasta.

Adapun langkah tersebut menambah jumlah PHK yang dilakukan sebelumnya pada Februari lalu yang berdampak pada 30 Bankir investasi di Asia.

Langkah itu pun serupa dengan Goldman Group dan Citigroup yang sebelumnya juga mengambil langkah yang sama. Di mana Goldman pada awal tahun telah memangkas 3.200 pekerjaan.

Sebelumnya, diketahui empat bank Wall Street, termasuk Morgan Stanley telah mengeliminasi setidaknya 100 pekerjaan selama sebulan terakhir dan pekerja yang berbasis di Hong Kong dan China yang terdampak paling besar.

Telusuri berita finance lainnya
