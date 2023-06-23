JPMorgan Bakal PHK 20 Bankir Ternama di Asia

JAKARTA - Perbankan investasi asal Amerika Serikat JPMorgan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 bankir ternama di Asia. Hal tersebut dilakukan lantaran tidak adanya kesepakatan.

BACA JUGA: JPMorgan PHK 500 Pekerja pada Pekan Ini

Melansir Bloomberg, Jumat (23/6/2023) pemangkasan yang dilakukan oleh Bank yang berbasis di New York, Amerika Serikat tersebut di seluruh wilayah berdampak pada sebagian besar pekerja junior tingkat analisis dan asosiasi di sejumlah sektor, seperti konsumen, kesehatan, dan pasar modal swasta.

Adapun langkah tersebut menambah jumlah PHK yang dilakukan sebelumnya pada Februari lalu yang berdampak pada 30 Bankir investasi di Asia.

Langkah itu pun serupa dengan Goldman Group dan Citigroup yang sebelumnya juga mengambil langkah yang sama. Di mana Goldman pada awal tahun telah memangkas 3.200 pekerjaan.

Sebelumnya, diketahui empat bank Wall Street, termasuk Morgan Stanley telah mengeliminasi setidaknya 100 pekerjaan selama sebulan terakhir dan pekerja yang berbasis di Hong Kong dan China yang terdampak paling besar.