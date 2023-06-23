Kehadiran KEK MNC Lido City Buka Lapangan Kerja Baru bagi Masyarakat Sekitar

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City di Bogor, Jawa Barat membuka kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Manager Land Aqucition dan Wakil Kepala Pengamanan Lahan MNC Lido City, Antoni Simanjuntak berharap hal ini bisa dimanfaatkan masyarakat.

BACA JUGA:

"Dampak dari keberadaan kawasan Lido ini tidak otomatis langsung berubah total, itu baru proses. Yang pertama prosesnya adalah ada kesempatan kerja untuk masyarakat lingkungan sekitar," kata Antoni dalam Podcas Aksi Nyata bertajuk 'Bagaimana Dampak MNC Lido City Terhadap Lingkungan dan Kawasan Lingkungan Lido?', dikutip dari kanal YouTube Partai Perindo, Jumat (23/6/2023).

Selain itu, dengan adanya pengembangan di KEK MNC Lido City, akan mendorong kunjungan wisatawan dan berdampak baik terhadap perekonomian warga sekitar.

BACA JUGA:

"Kawasan ini juga ramai dengan pengunjung, ini berdampak pada kegiatan ekonomi warga yang mungkin bisa berhubungan langsung dengan kunjungan dari wisatawan," jelasnya.

Dampak baik lainnya menurut Antoni banyak karyawan yang berasal dari luar daerah kemudian berbaur dengan warga sekitar, sehingga lingkungan sekitar yang tadinya homogen menjadi heterogen.

"Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya karyawan dan secara ekonomi juga pastinya banyak karyawan sini yang diterima menjadi pegawai di sini, sehingga hampir mayoritas, sehingga mereka (warga sekitar) secara ekonomi sudah mapan, bisa untuk menghidupi keluarga," ujarnya.