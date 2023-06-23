Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesawat SAM Air yang Hilang Kontak di Papua Telah Ditemukan

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |17:20 WIB
Pesawat SAM Air yang Hilang Kontak di Papua Telah Ditemukan
Pesawat SAM Air ditemukan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaporkan bahwa pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) dengan registrasi PK-SMW Tipe Cessna Grand Caravan C208B yang dilaporkan hilang kontak dalam perjalanan menuju Bandara Ilaga pada Jumat (23/6/2023) telah ditemukan.

Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Humas Dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Mokhammad Khusnu mengatakan pesawat tersebut ditemukan oleh Pesawat Heli milik PT Intan Angkasa.

 BACA JUGA:

"Berdasarkan informasi terbaru, pesawat PK – SMW telah ditemukan oleh Pesawat Heli milik Intan Angkasa, untuk kondisi awak dan penumpang belum di ketahui," katanya dalam keterangan yang diterima MNC Portal sore ini.

Meskipun pesawat sudah ditemukan, Khusnu mengatakan bahwa terkait dengan kondisi awak dan penumpang belum di ketahui kondisinya.

 BACA JUGA:

"Besok akan dilakukan evakuasi ke lokasi jatuhnya pesawat," katanya.

Khusnu menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan laporan kejadian lost contact pesawat jenis Cessna Grand Caravan 208B dengan nomor registrasi PK-SMW milik SAM Air.

 

