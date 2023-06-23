Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri ESDM Tegaskan Tidak Ada Subsidi BBM RON 95, Pertamax Dicampur Bioetanol

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |17:52 WIB
Menteri ESDM Tegaskan Tidak Ada Subsidi BBM RON 95, Pertamax Dicampur Bioetanol
Pertamina Segera Luncurkan Pertamax RON 95. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) segera luncurkan produk campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) bioetanol 5% atau E5 ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax. BBM terbaru tersebut akan memiliki Research Octane Number (RON) 95.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, penjualan Bioetanol akan sesuai dengan harga keekonomian. Pemerintah juga tidak perlu memberikan subsidi meskipun Bioetanol dirancang menjadi energi alternatif guna menekan penggunaan energi fosil.

“Harganya seharusnya tidak mempengaruhi yang ada sekarang. Kalau bisa jangan sampai (subsidi). Masa subsidi lagi Pertamax,” jelasnya ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Arifin menambahkan, sudah banyak negara yang memanfaatkan etanol agar menjadi alternatif yang dapat mengimbangi bahan bakar fosil.

Sebelumnya, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan pihaknya tengah menunggu izin komersialisasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelum meluncurkan produk BBM campuran Pertamax dengan bahan bakar nabati bioetanol 5%.

"Iya semua sudah siap, tinggal tunggu izin komersialisasi (dari ESDM). Kalau izin keluar bisa segera," jelasnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (20/6/2023) lalu.

Halaman:
1 2
