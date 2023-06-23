Naik TransJakarta ke Bandara Soetta, Tarifnya Cuma Segini

JAKARTA - TransJakarta bakal melayani rute menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Bus ini melayani pegawai Bandara Soetta dan masyarakat umum yang hendak ke bandara.

Direktur Utama AP II Mochamad Awaludin mengatakan, pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait perluasan rute TransJakarta hingga ke Bandara Soetta.

"Nanti pekerja Bandara dan untuk umum," ujar Awaludin saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Rencananya Pemprov DKI akan membangun Halte TransJakarta di kawasan Bandara Soetta. Melalui fasilitas transportasi ini, para penumpang bisa menggunakan shuttle bus atau Skytrain yang disediakan AP II menuju ke terminal Bandara.

"Jadi kami menyiapkan satu titik sandar, dan nanti kita akan fasilitasi dari titik sandar itu berupa kendaraan shuttle ke titik-titik lainnya," ucap dia.

Terkait besaran tarif TransJakarta menuju Soetta, Awaludin memastikan sama dengan tarif TransJakarta yang berlaku saat ini. Adapun tarif tersebut akan ditetapkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan juga TransJakarta.

"Kami menunggu, tapi harapan masyarakat sama dengan menggunakan fasilitas transportasi TransJakarta kan bisa dapat fasilitas yang sama, jadi bisa beri alternatif," tuturnya.

Berdasarkan situs resmi TransJakarta, tarif yang berlaku saat ini antara lain, Pukul 05.00 – 07.00 WIB Rp2.000, Pukul 07.00 – 24.00 WIB Rp3.500, Pukul 24.00 – 05.00 WIB Rp3.500.