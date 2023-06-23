Menteri ESDM Sentil Chevron soal Blok Migas IDD

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan alih kelola Blok Indonesia Deepwater Development (IDD) selesai di akhir Juli 2023. Hal ini berlaku jika PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) tidak juga menuntaskan maka pemerintah akan mengambil keputusan lain.

“Kita harapkan IDD harus ada kepastian, kalau tidak, kita ambil pemikiran lain. Pemikirannya apa, ya itu yang harus kita pikirkan,” terangnya ketika ditemui di Kantor, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Namun Arifin tidak menjelaskan dengan detail terkait pengganti Chevron dalam proyek gas laut dalam tersebut. Pasalnya sudah sejak beberapa tahun lalu, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut memutuskan untuk hengkang dari proyek ini.

Oleh karena itu, pemerintah menagih kepada para pihak yang kini sedang bernegosiasi untuk segera mencapai kesepakatan.

“Makanya kita minta harus ada kepastian bulan Juli. (Jadinya sama Eni) ya, dengan siapapun jadinya, pokoknya bulan Juli lah (harus sudah selesai),” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, IDD merupakan salah satu proyek hulu migas besar yang hingga kini belum berjalan. Padahal, proyek ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kabar masuknya ENI jadi pengganti Chevron di IDD tahap II yang melibatkan blok Gendalo dan Gehem juga sudah disebut-sebut juga bukan hal baru. Keduangan diketahui sudah sejak lama melakukan melakukan pembahasan pengalihan Participating Interest (PI) atau hak partisipasinya di proyek IDD.

Chevron (sebagai operator) memegang 63% hak partisipasi di Proyek IDD (secara agregat), bersama mitra joint venture lainnya, yaitu ENI, Tip Top, Pertamina Hulu Energi, dan para mitra Muara Bakau.