Erick Thohir Ungkap Permintaan Jokowi soal Integrasi Ekosistem Logistik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya percepatan pelaksanaan terinterkoneksi pembangunan ekosistem logistik di Tanah Air.

Integrasi itu meliputi sektor kebandaraan, pelabuhan, kereta api, dan jalan tol.

Permintaan Kepala Negara itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Menurutnya, terinterkoneksi ekosistem atau infrastruktur pergerakan barang menjadi kunci untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga pembukaan lapangan pekerjaan baru.

"Seperti disampaikan Bapak Presiden bahwa percepatan pembangunan ekosistem logistik yang tentu terinterkoneksi, apakah itu airport, pelabuhan, kereta, jalan tol," kata Erick saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Dia mengaku rantai pasok (supply chain) logistik di Tanah air saat ini masih terdistrupsi. Meski demikian, pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.