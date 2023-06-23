Menteri ESDM Bahas Urgensi Pertamina Masuk Blok Masela

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan soal urgensi PT Pertamina (Persero) untuk mengambilalih hak partisipasi atau participation interest (PI) 35% Blok Masela yang saat ini masih dimiliki Shell.

Dikatakan Arifin, hal itu untuk memastikan agar proyek gas Lapangan Abadi Blok masela bisa kembali dikerjakan.

Pasalnya saat ini proyek tersebut masih mandeg usai hengkangnya Shell pada Juli 2020 lalu.

"Untuk memastikan lapangan ini bisa dikerjain, bisa diproduksi untuk mendukung ketahanan energi toh? kalau tidak, kan tidak ada kepastiannya selama ini mau siapa, mau siapa," ujarnya ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Seperti diberitakan sebelumnya, Arifin telah memastikan proses negosiasi pengambilalihan PI antara Shell dan Pertamina ini akan rampung pada Juni 2023.

Arifin mengungkapkan, baik Shell maupun Pertamina telah menyetujui harga PI yang dialihkelolakan tersebut.