Pembangunan Sumatera Difokuskan, Erick Thohir: Indonesia Bukan Jawa Sentris

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan pembangunan pulau Sumatera menjadi salah satu fokus pemerintah pusat saat ini.

Pasalnya, kawasan di ujung Barat Indonesia itu punya sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

Merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Erick menyebut konsentrasi pembangunan infrastruktur dan sektor lain tidak hanya terjadi di pulau Jawa saja, namun menjamah banyak daerah lain salah satunya Sumatera.

"Presiden selalu bilang kita jangan membangun Indonesia ini hanya Jawa Sentris," ujar Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Jumat (23/6/2023).

Dia berhitung bahwa Sumatera punya kesempatan besar untuk berkembang dan maju layaknya beberapa kawasan di Jawa. Potensi itu lantaran banyaknya SDA berupa batu bara, sawit, karet, kopi, minyak bumi, dan gas alam

Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa, Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian negara.