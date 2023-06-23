Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Singgung Perizinan 3,3 Juta Hektare Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan, Luhut: Pelanggaran

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:18 WIB
Singgung Perizinan 3,3 Juta Hektare Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan, Luhut: Pelanggaran
Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat 3,3 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan Indonesia.

Pasalnya kawasan hutan tidak boleh digunakan untuk kepentingan perkebunan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di dalamnya.

 BACA JUGA:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sekaligus kepala Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara mengatakan bahwa dari 3,3 juta hektare perkebunan kepala sawit yang ada di kawasan hutan tersebut melibatkan pejabat yang main belakang terkait perizinan.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," kata Luhut dalam konfrensi pers di Kantor Kemenko Marves, Jumat (23/6/2023).

 BACA JUGA:

Meski begitu Luhut tidak menjelaskan terkait siapa pejabat yang terlibat dalam pelanggarsn tersebut.

Luhut mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan formula untuk menindak soal pelanggan tersebut.

 

Halaman:
1 2
