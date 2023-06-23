Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Jurus Capai Ketahanan Gula Nasional, Petani Tebu Bisa Lebih Sejahtera

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:21 WIB
Begini Jurus Capai Ketahanan Gula Nasional, Petani Tebu Bisa Lebih Sejahtera
Gula. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mencapai ketahanan gula nasional.

Salah satunya dengan sinergi antara PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

 BACA JUGA:

Sinergi ini untuk memenuhi kebutuhan modal kerja petani tebu yang ditandai dengan penandatanganan kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU).

"Modal kerja menjadi kebutuhan mitra petani tebu, untuk itu SGN bersinergi dengan LPDB KUMKM untuk alternatif pembiayaan bagi petani tebu," kata Direktur Utama SGN Aris Toharisman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Dia berharap budidaya tebu dapat terlaksana dengan optimal dan produktivitas meningkat, sehingga efeknya pada peningkatan tingkat kesejahteraan petani tebu.

 BACA JUGA:

"Tentu saja ini semua dalam konteks mendukung pencapaian program ketahanan pangan komoditi gula nasional," sambungnya.

 

Topik Artikel :
Harga Gula UKM Tebu pasar Gula
