HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Bakal Putihkan 3,3 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |20:21 WIB
Luhut Bakal Putihkan 3,3 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal
Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Okezone/Hana Wahyuti)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan memutihkan 3,3 juta hektare lahan sawit.

Adapun para pelaku usaha juga diminta memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit.

 BACA JUGA:

“Iya akan diputihkan, kita mau apain lagi, masa kita copotin, ya kan ndak toh, logikamu saja ya kita putihkan terpaksa,” tegasnya kepada media pada Konferensi Pers, di kantornya Jakarta Pusat, Jumat (23/6/2023).

Luhut menyebut pemerintah terpaksa untuk memutihkannya, karena tidak mungkin apabila sawit yang berada di lahan tersebut ditebangi.

 BACA JUGA:

Dia juga memberikan kesempatan melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar lahan sawit tersebut menjadi legal atau diputihkan.

Luhut juga mengatakan bahwa terbentuknya Satgas Sawit nantinya diharapkan dapat melakukan percepatan penangan dalam kawasan hutan dengan batas penyelesaian di UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2023 mendatang.

