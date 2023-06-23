Perusahaan Besar Bangun Pabrik Mobil Listrik Rp19,5 Triliun di RI, Tesla?

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bahwa pabrik mobil listrik dunia yang berinvestasi di Indonesia itu ternama.

Adapun investasi tersebut berupa pembangunan pabrik dan jaringan distribusi dengan nilai investasi USD1,3 miliar atau setara Rp19,5 triliun. (Kurs: Rp15.021/USD)

BACA JUGA:

Sementara itu, ketika ditanya terkait apakah perusahaan berasal dari Amerika Serikat, Luhut hanya menjawab yang pasti perusahaan bagus dan produk tersebut sangat cocok dengan selera masyarakat Indonesia.

"Iya itu udah pabriknya (akan berdiri di Indonesia), untuk namanya nanti dikabarin. Yang pasti perusahaan bagus lah," kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Marves, Jumat (23/6/2023).

Sebelumnya, Luhut melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa ada pabrikan mobil listrik dunia yang berinvestasi di Indonesia.

"Bapak Presiden dapat kami laporkan minggu lalu kami sudah menerima proposal. Investasi dari salah satu produsen mobil listrik terkemuka di dunia untuk membangun pabrik dan jaringan distribusi dengan nilai investasi 1,3 milliar dolar Amerika," kata Luhut dikutip dari siaran langsung Youtube Sektretariat Presiden.

"Ini akan menjadi game changer buat presiden karena produk EV yang mereka produksi cocok dengan selera rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau," tambahnya.

Meski begitu, Luhut menyebutkan bahwa produsen tersebut memerlukan adanya suplai tembaga untuk membuat suatu ekosistem dari mobil listrik.