Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kesal dengan Eropa, Luhut Bakal Alihkan Ekspor CPO ke Afrika

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |20:44 WIB
Kesal dengan Eropa, Luhut Bakal Alihkan Ekspor CPO ke Afrika
Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah bakal mengalihkan ekspor sawit ke Afrika.

Hal tersebut menyusul terkait Undang-Undang Uni Eropa tentang Deforestasi (EUDR) yang telah diberlakukan pada 16 Mei 2023.

 BACA JUGA:

Kebijakan tersebut dinilai merugikan produk sawit dan beberapa hasil perkebunan yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke Eropa.

"Jadi saya sudah bilang kepada parlemen Europa Union tiga hari yang lalu. Kita juga lagi mikir-mikir kok, kalau ekspor kita ke kalian 3,3 juta ton mungkin kita mau divert (mengalihkan) ke Afrika supaya kalian jangan ribut sama kami," kata Luhut di Kantornya, Jumat (23/6/2023).

 BACA JUGA:

Adapun Undang-undang anti deforestasi eropa juga menjadi perhatian Kementerian Perdagangan.

 

Halaman:
1 2
