Segini Harta Kekayaan Elon Musk vs Mark Zuckerberg yang Siap Adu Jotos

JAKARTA – Harta kekayaan Elon Musk dan Mark Zuckerberg menarik untuk diketahui. Elon Musk dan Mark Zuckerberg sepakat baku pukul di dalam arena tarung.

Pada awalnya, Elon Musk mengunggah cuitan pada akun Twitter-nya bahwa dia “siap berkelahi dalam ring“ dengan Zuckerberg.

Mark Zuckerberg, bos Meta perusahaan pengelola Facebook dan Instagram , kemudian mengunggah tangkapan layar dari cuitan Musk dengan pesan tertulis “kirimkan lokasinya“.

Musk membalas pesan Zuckerberg dengan mengatakan: “Vegas Octagon“. Octagon merupakan sebuah arena bertarung yang digunakan untuk kompetisi bela diri Ultimate Fighting Championship (UFC). UFC berbasis di Las Vegas, Nevada.

Lantas berapa harta kekayaan Elon Musk vs Mark Zuckerberg?

Dilansir dari Forbes, Jumat (23/6/2023) kekayaan Musk hari ini naik 1,41% menjadi USD239,5 miliar atau setara Rp3.568,55 triliun (kurs rupiah Rp 14.900). Sementara Zuckerberg, kekayaannya USD101,1 miliar atau setara Rp 1.506,39 triliun (kurs rupiah Rp 14.900) menempati posisi ke-9 dalam daftar orang terkaya di dunia.