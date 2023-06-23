Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sambil Lestarikan Alam, Enno dan Habib Geluti Usaha Madu Murni

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:29 WIB
Sambil Lestarikan Alam, Enno dan Habib Geluti Usaha Madu Murni
Sambil Lestarikan Alam, Enno dan Habib Geluti Usaha Madu Murni (Foto: Andri/MPI)
BOGOR - Enno dan Habib tinggal di wilayah Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang masih terjaga kondisi alamnya. Oleh karena itu, mereka melihat peluang dengan membangun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) budidaya lebah untuk menghasilkan madu murni di sana cukup menjanjikan.

Pada 2017, usahanya itu dimulai di Desa Megamendung, Megamendung, Kabupaten Bogor. Di sana bukan hanya memanfaatkan potensi alam saja, tetapi juga melestarikan alam sekitar untuk mendukung budidaya lebah.

Oleh dikarenakan, dia harus menanam pohon-pohon kaliandra sebagai tempat lebah mencari makan. Sebab, lebah membutuhkan nektar dan polen dari bunga pohon tersebut.

"Kami harus menjaga alam sekitar agar lebah-lebah tetap produktif," ucap Eno belum lama ini.

UMKM Madu 

Di sana Eno dan Habib tidak hanya berwirausaha berdua saja. Pasalnya, mereka mengajak anak muda sekitar untuk menjadi petani madu dan sebagai langkah meningkatkan perekonomian sekitar.

Menurutnya, menjadi petani madu cukup menjanjikan saat ini. Kondisi itu dilihat dari tinggi permintaan madu usahanya yang bernama HB Honey.

"Saya membuat kelompok tani yang namanya Saung Lebah Paseban. Kini ada 15 orang. Untuk permintaan memang sudah menembus sekitar 1.000 kilogram tetapi baru kami penuhi 60 kilogram madu," ucapnya.

Enno mengatakan usahanya itu berada di lahan 1 hektar dan akan dikembangkan 10 hektare lagi. Tujuannya agar geliat budidaya lebah makin besar dan bisa memenuhi permintaan pasar.

 

1 2
