Mengintip 7 Sumber Kekayaan Jeje Govinda

JAKARTA - Mengintip 7 sumber kekayaan Jeje Govinda yang sedang ramai diperbincangkan setelah istrinya Syahnaz Sadiqah diduga selingkuh dengan Rendy Kjaernett.

Ritchie Ismail atau yang lebih dikenal dengan nama Jeje Govinda pun ikut menjadi sorotan publik.

Akibat hal tersebut, publik lantas mencari tahu berbagai hal yang berkaitan dengan Jeje, termasuk juga sumber kekayaannya.

Oleh karena itu, berikut okezone rangkum 7 sumber kekayaan Jeje Govinda melansir dari berbagai sumber, Jumat (23/6/2023).

1. Drummer band Govinda

Namanya yang dikenal sebagai Jeje Govinda adalah karena dirinya merupakan seorang drummer sebuah band bernama Govinda. Jeje mulai aktif di industri musik sejak tahun 2009 lalu. Meski kini Govinda jarang muncul di layar kaca, namun Govinda masih sangat aktif di belantika musik tanah air. Bahkan, terbaru Govinda berkolaborasi dengan National Symphony Orchestra London untuk membuat album live kolaborasi.

2. My Musics Record

Selain menjadi seorang drummer, Jeje diketahui juga menjabat sebagai A&R di perusahaan rekaman My Musics Record. Sebagai seorang Artist and Repertoire (A&R), Jeje bertanggung jawab untuk mencari dan mengembangkan para artis dan penulis lagu.

3. Casino Music

Di dunia musik, Jeje juga memiliki pekerjaan lain sebagai seorang Musician, Arranger dan produser dari Casino Music. Terhitung, Jeje telah bekerja di Casino Music sejak tahun 2018 lalu.

4. PT Infinity Entertainment

Berikutnya, Jeje diketahui masih menjabat sebagai Digital Coordinator di PT infinity Entertainment. Jeje telah bekerja pada perusahaan ini terhitung sejak 8 tahun silam.