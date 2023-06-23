Advertisement
Banyak Apartemen di Jakarta Belum Punya SHM

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:53 WIB
Banyak Apartemen di Jakarta Belum Punya SHM
Ilustrasi Apartemen (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa saat ini masih banyak komplek apartemen yang belum belum mengantongi sertipikat hak milik.

Sehingga hal tersebut berdampak pada lolosnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena Pemda tidak bisa menarik pajak, hingga retribusi daerah dari kehadiran sebuah apartemen ketika belum mengantongi sertipikat.

"Saat ini banyak apartemen yang belum disertipikat, kami sudah Koordinasi dengan PJ gubernur untuk segera menyertipikasi. Karena sebelumnya memang, apabila ada dalam satu hamparan terdiri dari 8 tower, kemudian ada satu tower sudah jadi, tapi belum dikeluarkan sertifikat hak milik satuan rumah susun," ujar Hadi Tjahjanto dikutip, Jumat (23/6/2023).

Hal itu terjadi lantaran sertipikat untuk unit apartemen tidak bisa dikeluarkan ketika proses pembangunannya belum rampung seluruhnya. Misalnya dalam pertelaan yang disusun, pengembang hendak membangun beberapa tower, namun ketika satu tower sudah rampung seluruhnya, para pengembang lantas memasarkan unit-unit apartemen tersebut.

Sehingga SHM atas unit-unit apartemen itu tidak masuk dalam objek pajak karena sebetulnya unit tersebut belum didaftarkan ke Pemerintah. Sebab para pengembang baru bisa menyertipikatk unit-unit apartemennya itu apabila pembangunan unit lainnya sudah rampung dikerjakan.

