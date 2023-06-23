Andalkan Industri Geber Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur Gas Bumi Diperluas

JAKARTA - Pembangunan jaringan infrastruktur gas bumi akan diperluas ke berbagai daerah, sehingga penyerapan gas bumi di sentra-sentra industri semakin bertambah.

Pembangunan infrastruktur ini untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan industri nasional yang tentunya akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Direktur Sales dan Operasi PGN Faris Aziz menjelaskan bahwa segmen industri masih akan menjadi penopang utama permintaan gas, seiring dengan pergerakan industri dan perekonomian yang terus menggeliat pasca pandemi Covid-19

Volume niaga gas bumi PGN terus meningkat dari 828 BBTUD pada tahun 2020 menjadi 976 BBTUD pada Triwulan 1 2023. Sedangkan jumlah pelanggan industri sebagai sektor pelanggan yang menyerap gas terbesar, meningkat dari 2.487 pelanggan di tahun 2020 sampai saat ini menjadi 2.925 pelanggan.

“Mendukung Pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dan industri nasional di masa pandemi. Kami berkomitmen mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM, di mana sektor industri dan kelistrikan mendapatkan gas harga khusus. Diharapkan perekonomian nasional dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan melalui kebijakan tersebut,” ujar Faris, Jumat (23/6/2023)

PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina sejak tahun 2020 telah menjalankan penugasan Harga Gas Khusus Bagi Industri Tertentu (HGBT) ke industri dan pembangkit listrik sesuai dengan penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian ESDM. Selama bulan Januari sampai dengan Mei 2023 realisasi volume HGBT telah mencapai lebih dari 500 BBTUD dengan pertumbuhan sebesar 5,6% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

BACA JUGA:

Begitu juga dengan jumlah industri penerima manfaat HGBT melalui PGN, telah bertambah hingga lebih dari 250 industri pada tahun 2023. Jumlah ini mengalami peningkatan hingga 10,8% dari jumlah industri penerima di tahun 2020. Penambahan penerima manfaat HGBT berada dalam tujuh sektor industri dan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan penetapan Menteri ESDM.

Terkait pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM tentang HGBT bagi tujuh sektor industri dan pembangkit listrik hingga 2024, PGN melakukan berbagai upaya untuk menjaga kinerja dan menjaga keberlangsungan layanan gas bumi nasional. Di antaranya dengan meningkatkan kegiatan Niaga Gas Bumi kepada sektor - sektor baru, serta mengembangkan moda beyond pipelines melalui inisiasi proyek LNG Retail dan pengembangan penyaluran gas via moda Compressed Natural Gas (CNG).

“Kami melihat geliat industri yang mulai bergerak serta tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi di 2022, terutama setelah dunia beradaptasi dengan pola hidup new normal. Hal ini membuat kebutuhan energi tumbuh pesat. Kami siap mendukung peningkatan jumlah pengguna dan volume gas bumi, terutama untuk sektor industri dan kelistrikan dengan penyediaan gas bumi yang andal,” kata Faris.