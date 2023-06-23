Robert Kuok Menangkan Proyek Landmark Rp17,8 Triliun di China

JAKARTA - Kerry Properties, cabang real estate dari Grup Kuok milik miliarder Malaysia Robert Kuok, telah memenangkan tender untuk sebuah situs di pusat kota Shanghai senilai 8,8 miliar yuan atau USD1,2 miliar atau setara Rp17,8 triliun (kurs Rp14.900 per USD).

Raihan ini sebagai bagian dari proyek pengembangan penggunaan campuran di pusat keuangan China.

Mengutip Forbes, Jumat (23/6/2023) situs yang baru diakuisisi ini membentang seluas 44.356 meter persegi di Huangpu, distrik pusat Shanghai yang menampung tempat-tempat wisata utama seperti Bund dan area perbelanjaan East Nanjing Road.

Bersama dengan lahan yang berdekatan yang diakuisisi Kerry Properties dengan nilai sekitar USD2 miliar pada Januari tahun lalu, pengembangan ini akan menghasilkan luas lantai kotor hingga 506.500 meter persegi, menurut perusahaan.

Di mana proyek ini akan menawarkan apartemen-apartemen bertingkat tinggi yang menghadap ke Bund dan rumah-rumah gang tradisional Shanghai yang disebut shikumen, bersama dengan perkantoran, hotel, dan ruang ritel.